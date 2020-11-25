Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den sürpriz düet

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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl, son günlerde şahit olduğumuz kadına şiddete dikkat çekmek için stüdyoya girdi. Hem meslektaş olan hem de yakın arkadaş olan ikili, birlikte stüdyoda 'Sen Bir Aysın' türküsünü söyledi.

Kadınların gördüğü şiddete ve kadın haklarına dikkat çekmek için stüdyoya giren ikili, kaydı yaklaşık iki saatte tamamladı.

Türkünün yanı sıra kendi yazdığı ve 'Kadınlarımız Sebebimiz' adını verdiği şiirini seslendiren Oktay Kaynarca, gizli kalmış yeteneğini de gözler önüne serdi.

İkilinin düeti kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.