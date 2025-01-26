Okçulukta yılın en iyileri arasında Türkiye'den 2 isim
2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasındaki Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü seçildi.
Milli okçulardan Öznur Cüre Girdi ile Yusuf Göktuğ Ergin, 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasında yer aldı.
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2024'teki sahipleri açıklandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi, para kadın sporcu kategorisinde ödüle layık görüldü.
Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü oldu.