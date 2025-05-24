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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk yeni hedefi belirledi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 2026 yılında hedeflerinin 20. Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 26. Süper Lig şampiyonluğu olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, Dries Mertens ve Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili de konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 23:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:03
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından konuştu.

        • 2

          "90 PUANIN ÜZERİNE ÇIKTIK"

          Mutluyuz, 92 puan. Yine 90 puan barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak, geçen senenin bir puan altında kalıyoruz. Yine yüksek bir puan. Bu da sevindiriyor beni. Bugün kazanıp kazanmamak insanlara önemli değil gibi geliyor ama benim için kazanmak çok önemli. Oyuncular için zordu, sıcaktı. Uzun süre oynamamış oyuncuların da zorlandıklarını gördük oyun içerisinde. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç da değildi çünkü uzun süre oynamıyorlar.

        • 3

          "YOĞUN BİR TEMPODAN GEÇTİK"

          Yoğun bir tempodan geçtik. İyi niyetli olduklarını ve hep oyun içerisinde olduklarını gördük. Göztepe'ye karşı oynamak zor. Çözdüğümüz zaman çok kolay rakip kaleye gittik ama bazen baskı altında top kayıpları yaptık, iyi yapamadığımız yerler oldu. Kaan, muhteşem bir gol attı. Oraya gelene kadar da pozisyonlar vardı. İkinci golle maçı bitirdik. Önemli ve güzel bir galibiyet.

        • 4

          "BAZEN AYRILIKLAR ÇOK ZOR OLABİLİYOR"

          Dries, bizim için çok önemli. Ailesiyle birlikte de çok değerli. Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. Yaşına rağmen profesyonelliği, bize çok yardımcı oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Bu anlamda hepimiz duygusalız. Önümüzdeki hafta da onun için önemli olacak. O maçta da oynatmayı düşünüyoruz. Bu tür ayrılıklar bazen çok zor oluyor.

        • 5

          "MUSLERA'YI İKNA ETMİŞTİK"

          Muslera'nın da geçen sezon böyle bir düşüncesi vardı ama biz ikna etmiştik. Çok değerli ve çok önemli isim. Çok önemli hizmet etti. Onun yerini doldurmak kolay değil.

        • 6

          "G.SARAY SEVGİSİ BİTMEYECEK"

          Galatasaray takımı şampiyonluklar kazanıyor. Değişimler oluyor. Önemli olan doğru isimleri buraya getirmek. Seçimler ve ayrılıklar bizim için zor olacak ama Galatasaray sevdası hiçbirinin içinde bitmeyecek. Bunu yabancı oyuncularda da görüyoruz. Bence en güzel şeylerden biri bu. Bitmeyen bir sevgi olacak.

        • 7

          "KEYİF ALARAK KUTLAYACAĞIZ"

          Bununla ilgili hafta içi de destek istedik. Onun yanında 3. şampiyonluk ve bunu hak ettik. Bu kadar büyük bir organizasyon çok önemli. Oraya katılım önemli, birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Keyif alarak 3. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı kutlayacağız.

        • 8

          YENİ HEDEFİ BELİRLEDİ

          25 şampiyonluğumuz ve 19 kupamız var. 2026'da da 20+26 diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız.

        • 9
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