Okan Buruk: Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor

Yeni sezon öncesi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 5-2'lik skorla kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1 "SONUCA ODAKLANMIYORUZ" "Bu maçlarda çok sonuca odaklanmıyoruz. Tabii ki kazanmak için oynuyoruz ama çok fazla sonuca odaklanmadan oyuncularımızı hazırlıyoruz. En çok hoşumuza giden, genç oyuncularımızın oynaması. Geleceğe dair beklentilerimizin olduğu oyuncular var. Oynayan tüm oyuncular, görevlerini doğru şekilde yerine getirdi."

"KİMSE TAM HAZIR DEĞİL" "Hiçbir oyuncumuz yüzde yüz hazır değil ama takım oyunu oynamaya çalıştık. Rakibimiz de hazır olmayan bir takım. Onlara doğru bir şekilde cevap verdik. Ümraniyespor'a teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde ağırladılar bizi."

"İKİ GÜN İZİN YAPACAĞIZ" "Güzel, iyi çalışıyoruz. Şimdi iki gün izin yapacağız. Avusturya kampı, maç kampı bizim için. Önemli olan hazırlıkları doğru bir şekilde geçtikten sonra yolumuza devam edeceğiz." YABANCI SAYISI "Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli."