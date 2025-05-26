Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!

"JELERT'IN HER ZAMAN PİYASASI VAR"

"Jelert genç bir oyuncu, yatırım yaptık. Her zaman bir piyasası var. Son dönemde çok fazla sakatlık geçirdi. Son maçta da ona süre vereceğiz. Frankowski önemli bir oyuncu. Takımın düştüğü dönemlerde onun da düşüşü oldu. Kanat beki olarak daha etkili bir oyuncuydu Frankowski. İlk oynadığı maçlarda kanat bek olarak oynattık ama devamındaki maçlarda dörtlüye döndük ve sağ bek olarak oynattık. Sallai'den de çok iyi bir sağ bek performansı aldık. Cuesta çok karakterli ve takım içinde de sevilen bir oyuncu. Son maçta da forma giydi Davinson ile iyi bir ikili oldu. Transfer yapıyorsunuz ama bazen yerine kalan oyuncu daha iyi oynayabiliyor. Geçen sene de bunu yaşadık. Gelen transferlerin bazen oynamama nedeni onların yerine oynayan oyuncuların daha iyi oynaması."

ZAHA,ZANIOLO, KÖHN AÇIKLAMASI

"Kiralıktan dönecek oyuncular var, Zaha, Zaniolo, Köhn gibi opsiyonları olan oyuncular var. Opsiyonları kullanılacak mı göreceğiz. Nelsson oynayamadığı için mutsuz oldu ve Roma'ya kiralık gitti. Satma şansımız olan oyuncular ya da takasta kullanacağımız oyuncular olabilir."