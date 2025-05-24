Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        92
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan 10 değişiklik! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan 10 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'tan 10 değişiklik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.

        Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.

        Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.

        GÖZTEPE'DE 1 DEĞİŞİKLİK

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı.

        REKLAM

        Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu.

        Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Matsuki, Emerson, Miroshi, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, yer aldı.

        İKİ TAKIMIN 62. MÜCADELESİ

        Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 6 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı.

        Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.

        Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Habertürk Anasayfa