Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 yendikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalar yaptı. Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık. Çok stresli bir karşılaşmaydı. Kazanmak istiyoruz, beraberlik hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Ankaragücü ise puan almak, yenmek için elinden geleni yaptı. Çok dirençlilerdi, Mustafa hoca ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Erken geriye düştük, penaltı. Bu tür takımlara karşı, hızlı oyunculara sahip takımlara karşı 1-0'dan maçı çevirmek zordur ama baktığımızda maçın bütün bölümlerinde üstün oynadık. 2. golü yiyip, 2-0 geriye de düşebilirdik. Devre arasında oyuncularıma sakin ve sabırlı olmalarını söyledim. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Liderlik maçıydı, ligin lideri olan bir takımız. Hafta sonu diğer rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz. Her maç final, 6 maç daha kritik bir dönem var. Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik"