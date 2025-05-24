Okan Buruk: Kazanarak bitirmek önemli!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "AYNI PERFORMANSI BEKLİYORUZ" Çok mutluyuz. Bugün burada şampiyon olarak gelmek, bu rahatlık... Her maç önemli, bu maçı da kazanmak istiyoruz ama bu rahatlıkla buraya gelmek çok önemliydi. Oyuncularımıza teşekkür ederim. Büyük bir değişiklik yaptık kadroda. Önemli bir kadromuz var. Bugün de biraz değişiklik yaptık. Aynı performansı bekliyoruz. REKLAM

"KAZANARAK BİTİRMEK ÖNEMLİ" Göztepe'de daha önce çalıştım. Çok iyi hatıralarım var, çok iyi dostlarım var. Göztepe'nin de 100. yılı, önemli bir sezon geçirdiler. Önemli oyuncuları var. İnşallah güzel bir maç olur. Hava biraz sıcak ama iki takım da kazanmak için oynayacak. Kazanarak bitirmek çok önemli. Oyuncularımdan da bu performansı bekliyorum.

"MERTENS KAPTAN OLARAK ÇIKACAK" Her oyuncu çok değerli ama bazen takım çok iyi gittiğinde çok değişiklik yapmadan devam ettik. Bugün oyuncularımız için şans olacak. Zaten istiyorlardı oynamak, kaliteli oyuncular. Saha dışında da bize katkı sağlayan isimler var. Ben oyuncu grubumdan çok mutluyum ve saha içi, saha dışı davranış olarak da bu sene insanların sevgisini kazanmış birçok isim var. Mertens bugün kaptan olarak çıkacak, bizim için bir değer. Birçok oyuncunun bu maçın keyfine varacağını düşünüyorum.