Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!

"İNANIYORUZ, KORKMUYORUZ"

"Her oynamadığımız maç 3 puan olarak görülüyor. Buradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. Bir sonraki maç da zor olacak. Bütün takımlar iyi, kaliteli. Herkes herkesi yenebilir. Bir kere bunu kabul ederek başlamak gerekiyor. Belli dakikalarda ortaya koyduğumuz oyunu devam ettirirsek önemli şansımız olduğunu düşünüyorum grupta. İnanıyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Grupta her şey olabilir. Ne kadar iyi takımlar olsa da sonuçta bu futbol. Çok önemli bir karşılaşmaydı ama kaybetmedik geri dönüş önemliydi. Bunun takım üzerinde etkisi olacak."