Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!

"BU SENE HİÇ KAYBETMEDİK"

"Bu sene hiç kaybetmedik. Hakim Ziyech'i hazırlıyoruz, Tanguy Ndombele'yi hazırlıyoruz. Bir yandan da maç kazanıyoruz. Bu kadar yoğun tempoda, bu derece yoğun maç oynamak... Oyuncularım bu dönemi en iyi şekilde atlattılar. Büyük bir mücadele ortaya koydular."