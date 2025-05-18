Okan Buruk: 2 kupa kazanmak inanılmaz bir gurur

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon boyunca sahadaki mücadeleleriyle şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

REKLAM advertisement1

Sezon boyunca emek veren oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Sonunda şampiyon olmayı başardık. Hafta içi de Türkiye Kupası'nı kazandık. Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Sezonun başından sonuna kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların yüzündeki mutluluğu görmek benim için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı. REKLAM Sarı-kırmızılı futbolcuların takımdaşlığına vurgu yapan Buruk, "Muslera'nın attığı golden sonra sahaya koşmaları, birbirine sarılmaları, aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan ve oynamayan hepsinin aynı duygu içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur." diye konuştu. "MAALESEF OCAK-ŞUBAT AYI ÇOK İSTEDİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ"

Okan Buruk, Galatasaray'ın her zaman şampiyonluğu hedeflediğini vurgulayarak, "Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz, belki bu formda, bu kadroyla Avrupa'da olsaydık belki yine final çıkarabilirdik. Maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri tabii ki 5. yıldızı kazanmaktı. Beşinci yıldızı kazandığımız için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı. FUTBOLCULARDAN SULU KUTLAMA Toplantı devam ederken, Galatasaraylı futbolcular basın toplantı odasına geldi ve geleneksel sulu kutlama yapıldı. Buruk burada, futbolcular ile birlikte şampiyonluğu marşlar söyleyerek kutladı. Daha sonra futbolcular sosyal medyada yazılanlara gönderme yaparak ‘Okan Buruk' istifa tezahüratları yaparken, Buruk da buna katıldı.