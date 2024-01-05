Okan Buruk 11'i netleştirmeye çalışıyor
Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Kart cezası bulunan Sacha Boey ve Lucas Torreira takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye çalışıyor
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Galatasaray'da Tümosan Konyaspor mesaisi devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı 8 maçı da kazanan sarı kırmızılı ekip bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı planlıyor.
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Teknik direktör Okan Buruk, görev vereceği 11'i netleştirmeye çalışıyor. Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
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Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in Abdülkerim Bardakcı ile birlikte stoperde yer alması bekleniyor. Sacha Boey sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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Okan Buruk, savunmanın sağında Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak. Barış Alper'in sağda oynaması halinde, sol bekte Kazımcan Karataş görev yapacak.
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Galatasaray'ın orta sahasında da önemli eksikler var. Cezalı Torreira ve sakatlığı bulunan Oliveira'nın yerine Ndombele ve Kerem Demirbay'ın forma giymesi bekleniyor.
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Kaan Ayhan'ın maça sağ bekte başlamaması halinde, orta sahada forma giyme ihtimali de oldukça yüksek... Hücumun solunda Kerem Aktürkoğlu, sağında ise Wilfried Zaha görev alacak.
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Teknik direktör Okan Buruk forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçtaysa Mauro Icardi'ye şans verecek.