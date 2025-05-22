Oğuzhan Koç: Vaktimi çalacağından korkuyordum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oğuzhan Koç, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç; "İki gündür yemek yemiyordum, iki günün acısını çıkardım. Sizi beklettim kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

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"BUTİK BİR DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPMIŞLAR"

Hazal Subaşı, bir süredir aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'un 40'ıncı yaşına özel yakın arkadaşlarının yer aldığı bir parti organize etmişti. Kutlama hakkında konuşan Koç; "Butik bir doğum günü kutlaması yapmışlar. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız sağ olsunlar. Hepsi iyi ki var" dedi.

"FIRSATIM OLMUYORDU"

Oğuzhan Koç, ardından Hazal Subaşı'nın kendisine doğum günü hediyesi olarak çocukluğundan beri istediği bir oyun konsolu alması hakkında konuştu. Koç; "Benim çok fırsatım olmuyordu. Çok vaktimi çalacağından korkuyordum. Hep aradığım bir şeydi... Ben kendime almayacaktım, o almış oldu sağ olsun. Şimdi eve gidip oynayacağım" ifadelerini kullandı. Koç, ardından evine doğru oradan ayrıldı. Oğuzhan Koç, siyah terlikleriyle dikkat çekti.