Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Hazal Subaşı'na set ziyareti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oğuzhan Koç, Levent'te elektrikli scooter üzerinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'nın şehir dışında olduğunu belirtti.

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"BİR HAFTADIR HAZAL'IN YANINDAYIM"

Ünlü şarkıcı; "Bir haftadır Hazal'ın yanındaydım, set ziyaretinde bulundum. O çalışıyor, birlikte vakit geçirdik. Her şey yolunda, konserlerimiz de devam ediyor. Şimdi spora gidiyorum malum bir hafta boyunca yedik, eritmek lâzım" dedi.

"KOLAY HASTA OLMAM"

Oğuzhan Koç, gazetecilerin, "Bu havada scooter ile hasta olmayın" uyarısına; "Bu da bir spor sayılır. Kolay kolay hasta olan birisi değilim" yanıtını verdi. Ardından Oğuzhan Koç, spor salonunun yolunu tuttu.