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        Haberler Magazin Oğuzhan Koç: Bu, bütün kiracıların derdi - Magazin haberleri

        Oğuzhan Koç: Hayatta kiracıyız zaten

        Ev sahibiyle mahkemelik olan Oğuzhan Koç; "Abuk sabuk artışlar, memleketteki bütün kiracıların derdi. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Hayatta kiracıyız zaten" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:38
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        "Hayatta kiracıyız"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Oğuzhan Koç ile sevgilisi Hazal Subaşı, Yeniköy’de objektiflere yansıdı.

        Tatil planları hakkında konuşan çift; "İkimiz de çalışıyoruz. O yüzden İstanbul’a döndük. Çeşme’ye sonra da Yunanistan'a gittik" ifadelerini kullandı.

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        Beşiktaş’ta 85 bin liraya oturduğu evin kirasını 350 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibiyle davalık olan Oğuzhan Koç; "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk subuk artışlar. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten" diyerek konuyu esprili bir dille yorumladı.

        "O PARAYA RİVA'DAN EV ALMAYIZ"

        Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Riva’dan 65 milyon TL’ye ev aldıkları iddialarına da açıklık getirerek; "O paraya ev alacak olsak Riva’dan almayız. Orada fiyatlar zaten daha makul ve uygun. Biz arkadaşımızın evine 'hayırlı olsun'a gittik" dedi.

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        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç

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