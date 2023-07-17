Oğulcan Engin - İlayda Alişan aşkı belgelendi
Oğulcan Engin ile İlayda Alişan hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı. Çiftin birlikteliği Kenan Doğulu konserinde belgelendi
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Mart ayında Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin'in, gönlünü yine bir oyuncu olan İlayda Alişan'a kaptırdığı iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Oğulcan Engin, "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" derken, Alişan ise, "Sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.
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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşkı önceki akşam Çeşme'de sahne alan Kenan Doğulu konserinde belgelendi.
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Çift, konseri izleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğulu'yu önden izleyen ikili, sarmaş dolaş görüntülendi.