Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Oğulcan Engin - İlayda Alişan aşkı belgelendi

        Oğulcan Engin ile İlayda Alişan hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı. Çiftin birlikteliği Kenan Doğulu konserinde belgelendi

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mart ayında Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin'in, gönlünü yine bir oyuncu olan İlayda Alişan'a kaptırdığı iddia edilmişti.

        • 2

          Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Oğulcan Engin, "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" derken, Alişan ise, "Sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.

        • 3

          Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşkı önceki akşam Çeşme'de sahne alan Kenan Doğulu konserinde belgelendi.

        • 4

          Çift, konseri izleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğulu'yu önden izleyen ikili, sarmaş dolaş görüntülendi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı
        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        3 düğünün ilki İtalya'da
        3 düğünün ilki İtalya'da
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma