Öğretmenlerin gündeminde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu var. AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri de böylece belirlenmiş oldu. İşte son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsar sorularının cevabı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu metni