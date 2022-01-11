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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, içeriği ne, neleri kapsıyor? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve metni

Milyonlarca öğretmenin ve öğretmen adayının ilgiyle takip ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerinde son noktaya gelindi. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Öğretmenlik Meslek Kanununun içeriği de araştırılmaya başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, içeriği ne, neleri kapsıyor? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve metni

11.01.2022 - 01:11 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Öğretmenlerin gündeminde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu var. AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri de böylece belirlenmiş oldu. İşte son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsar sorularının cevabı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu metni 

  • ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

    Kabul edilen teklife göre, öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılıyor.

    Öğretmenlerde aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

  • ADAY ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

    Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranıyor.

  • ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRESİ NE KADAR?

    Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Süreç sonunda Adaylık değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK NEDİR?

    Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere Uzman Öğretmenlik Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası olmayanlar yazılı sınava başvurabilirler ve yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklar.

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