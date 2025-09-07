Öğretmenler okulu temizledi
Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Durabeyli Mahallesi'nde yer alan ilk ve ortaokulda görevli öğretmenler, ders anlattıkları sınıfları temizledi
Diyarbakır’ın Durabeyli İlk ve Ortaokulunda görevli idareci, öğretmen ve personel birlikte temizlik yaptı. Yapılan temizlik çalışması sayesinde, öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlık bir ortamda başlayacak.
Yapılan bu örnek çalışma okulun sosyal medya hesabında, "Okulumuzun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yeni eğitim-öğretim yılına başlaması için öğretmenlerimizle birlikte temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Emekleri için tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz" denildi.
