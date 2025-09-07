Habertürk
Habertürk
        Öğretmenler okulu temizledi | Son dakika haberleri

        Öğretmenler okulu temizledi

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Durabeyli Mahallesi'nde yer alan ilk ve ortaokulda görevli öğretmenler, ders anlattıkları sınıfları temizledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 18:25 Güncelleme: 07.09.2025 - 18:25
        Öğretmenler okulu temizledi
        Diyarbakır’ın Durabeyli İlk ve Ortaokulunda görevli idareci, öğretmen ve personel birlikte temizlik yaptı. Yapılan temizlik çalışması sayesinde, öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlık bir ortamda başlayacak.

        Yapılan bu örnek çalışma okulun sosyal medya hesabında, "Okulumuzun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yeni eğitim-öğretim yılına başlaması için öğretmenlerimizle birlikte temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Emekleri için tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz" denildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

