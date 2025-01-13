Öğretmenler grevde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon oranları ve memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54 oranındaki zam, kamu çalışanları ile öğretmenler tarafından yetersiz bulundu.

Bu duruma tepki çekmek isteyen eğitimciler, geçtiğimiz hafta 13 Ocak 2025'te greve gideceğini duyurmuştu.

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Eğitim sendikalarından yapılan açıklamada, "Anadolu Eğitim Sendikası, ASİM-SEN, BASK Konfederasyonu, HÜR SEN Konfederasyonu, KESK ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonları ve Sendikaları olarak, üyelerimiz ve tüm kamu çalışanlarımızın ücretlerinin, diğer ekonomik ve özlük haklarının her geçen yıl, onurlu insanca yaşanacak bir gelir düzeyinden ve güvenceli çalışma yaşamından uzaklaşıp, açlık ve sefalet düzeyine doğru sürüklenmesine karşı bir araya geldik. Son olarak, maaşlarımızın belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan TÜİK’in yıllık enflasyonu, yüzde 44,38 olarak kamuoyuna açıklaması, yaşadığımız çarşı, pazar ve mutfak enflasyonundan ne kadar uzak durduğunun en önemli kanıtıdır" denildi.

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13 Ocak Pazartesi günü, iş bırakma eylemine başvurulacağının belirtildiği açıklamada, "Bilimsel verilerle yapılan çalışmalarda, yıllık enflasyonun yüzde 90’larda gerçekleştiği bir ülkede, yüzde 11,54 gibi zam açıklaması sefalet ve rezalet ücret dayatmasıdır" ifadeleri kullanıldı.