        Haberler Gündem Öğretmen, tuvalete gizli kamera yerleştirmiş!

        Öğretmen, tuvalete gizli kamera yerleştirmiş!

        Adana'da özel bir okulda öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kamera ile diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasıyla şüpheli öğretmen tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 23:02 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:02
        Öğretmen, tuvalete gizli kamera yerleştirmiş!
        İHA'nın haberine göre; Adana Gündoğdu Koleji'nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi.

        Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı.

        E.İ.'nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

        Öte yandan okul yetkilileri olayın doğru olduğunu, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

