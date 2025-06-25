Haziran ayı öğretmen seminer tarihleri: Öğretmen seminerlerinde son gün ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sona ererken, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere yönelik haziran dönemi mesleki gelişim seminerlerinin takvimini paylaştı. 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla birlikte yaz tatiline giren okullarda, öğretmenler için 5 gün sürecek mesleki çalışma programı başladı. Peki, Öğretmen seminerlerinde son gün ne zaman? İşte merak edilenler...
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Okullar yaz tatiline girse de öğretmenler için mesleki gelişim süreci devam ediyor. 20 Haziran’da karneler verildikten sonra, öğretmenler için 5 gün sürecek haziran dönemi seminerleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre gerçekleştirilecek bu seminerlerde, eğitimciler yeni müfredatla ilgili bilgiler edinecek, öğretim becerilerini geliştirecek ve yenilikçi yöntemlerle tanışacak. İşte 2025 Haziran seminerlerinin detayları...
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BAKAN TEKİN DUYURDU!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?
Bakan Tekin, şunları kaydetti:
"Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SON GÜN NE ZAMAN?
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 20 Haziran'da okulların kapanmasının ardından başlayacak. Yöneticiler ve öğretmenler 2025 Haziran seminerlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.