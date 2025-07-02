Öğretmen kızını öldüren anne için istenen ceza belli oldu!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 08 Nisan 2025 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı bir yıl sonra eşinden boşandı. Rehberlik öğretmeni olan Tuba Günaydın, şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya İlkokulu'na atandı. Gözünden sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağı da kısmi felç geçiren Tuba Günaydın, annesi Sultan Günaydın (61) ile yaşamaya başladı.

FERYAT EDEREK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEMİŞ

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Öğretmen Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın, olay gecesi feryat ederek komşulardan yardım isteyip kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde, hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek ortaya çıktı ve anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI ARTTI" Sorgusunda suçunu itiraf eden anne Sultan Günaydın, "Kızım Tuba 2020 yılında bir evlilik yaptı ve 2 yıl sonra eşinden ayrıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik problemleri artmaya devam etti. Eski eşi ile telefonda görüşmeye devam ediyordu. Depremden sonra Malatya'dan Samsun'a geldik. Bir süre kaldıktan sonra eşimle ben Malatya'ya döndük. Kızım burada özel kolejde çalışmaya başladı. Daha sonra da özel okuldan devlet okuluna kadrolu öğretmenliğe geçiş yaptı. Kardeşi şehit olduğu için tanınan haktan yararlandı. Kızım gözünden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavisi esnasında kalp krizi de geçirdi. Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı vücudunun sol tarafında his kaybı oluştu. Sol kolunu kullanabiliyordu. Sol ayağına özel bir ayakkabı giyerek kenarlardan destek alarak tek başına yürüyebiliyordu. Kızım geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı psikolojik problemleri iyice artmaya başladı. Üniversite hastanesinde tedavi gördüğünde psikolog ona ilaç vermişti. İlaçlarını kullanmadı. Psikolojik rahatsızlığı için herhangi bir tedavi görmedi. "KIZIMIN BOĞAZINA SARILDIM" Yaklaşık 15 gün önce bana saldırdı. Vücudunun sol tarafının tutmayışını kabullenemedi. Bana 'Sen sağlıklısın, ben neden böyleyim' diyerek saldırmıştı. Olay gecesi saat 02.00 sıralarında ben dinlendiğim sırada kızım bana seslendi. Banyonun ışığının açık olduğunu gördüm. Banyoya gittiğimde kızım bana yine saldırdı. Kızımın elinden kurtulmak amacıyla ittiğimde yere düşerek başını banyonun zeminine çarptı. Yerdeyken bana saldırmaya devam etti. Omuzlarına çöktüm fakat saldırısına devam etti. O anlık heyecanla kızımın boğazına sarıldım. Tam olarak ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Fakat 1-2 dakika boğazından tuttum. Kendime geldiğimde kızımın nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anladım. Kızım bana daha önce intihar edeceğini söylüyordu. Aklıma bu geldi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve kızımın bileklerini intihar süsü vermek amacı ile kestim. Daha sonra bağırdığımda komşularımız geldi ve polise haber vermişler" dedi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Günaydın hakkında dava açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından hazırlanan iddianamede Sultan Günaydın hakkında, Türk Ceza Kanunu (TCK) 82/1-d-f-e.2 maddeleri gereği ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. Savcılık iddianamesi Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşmanın 16 Ekim 2025 tarihinde görüleceği öğrenildi.