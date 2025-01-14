Öğretmen karne görüş önerileri 2025: Lise, ortaokul, ilkokul motive edici, anlamlı ve güzel öğretmen karne görüşü sözleri
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne görüşü için öğretmenlerin önerilerini bekliyor. Eğitimin her kademesinden milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü itibariyle başarılı, orta dereceli başarılı ve başarısız bir karne alacak. Öğrenciler bu tarihte dönem boyunca gösterdikleri başarıların sonuçlarını alarak 15 günlük tatilin keyfini çıkarmaya başlayacaklar. Öğretmenler, karne görüşlerini doğru bir şekilde doldurmak için düşünmeye başladı. İşte 2024-2025 eğitim yılı 1. Dönem için Öğretmen karne görüşleri ile ilgili bazı öneriler
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Öğretmen karne görüş önerileri karne günü öncesi gündemde. Çocukları gözlemleyen öğretmenler de dönem sonunda karne görüş ve önerileri ile öğrencinin durumunu özetliyor. Öğrencilerin durumlarına göre girilecek "en güzel öğretmen karne görüşü örneklerini haberimizden edinebilirsiniz. İşte en güzel karne görüşü örnekleri
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ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.
- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.
- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.
- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.
- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.
- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte
- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.
- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.
- Başarılarının devamını dilerim.
- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.
- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.
- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.
- Başarılarının devamını dilerim.
- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.
- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.
- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.
- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.
- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.
- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.
- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.
- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"
- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "
- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."
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BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.
Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.
"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma.
Seni ve aileni tebrik ederim."
Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.
Öğrencime ve velime teşekkür ederim.
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ORTA DERECE BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur. Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.
Çalışma disiplinini artırmalı. Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli. Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır. Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.
Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle...
Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle...
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BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ
Derslerinde .....ve...... sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi.
Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi. Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır. Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.
Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.
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ÖVGÜ YAZILARI
- Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.
- Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun.
- İşleyen demir ışıldar.
- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.
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UYARI YAZILARI
- Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.
- Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.
- Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.
- Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.
- Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.
- Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.
- Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.
- Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.
- İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.
- Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.