Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Çeşitli nedenlerle il içi tayinini isteyecek olan eğitimciler başvuru işlemlerini yer değişikliği takviminde belirtilen tarihlerde MEBBİS üzerinden gerçekleştirecek. Eğitimciler Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği ne zaman sorusuna yanır arıyor. İşte MEB Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru takvimi ve diğer tüm detaylar…