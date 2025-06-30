Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru ekranı 2025: Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenlerin beklediği öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Kılavuza göre öğretmen özür grubu atama başvuruları 30 Haziran'da başladı ve 8 Temmuz'da sona erecek. Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak. Peki, MEB öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 Öğretmen il içi mazerete bağlı atama başvuru ekranı...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda özür grubu atama başvuruları bugün başladı. Adaylar, 8 Temmuz' kadar MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2025 Öğretmen il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB öğretmen il içi mazerete bağlı atama başvuru ekranı 2025 ve sürece ilişkin detaylar...
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ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu veya diğer nedenlere mazeretlerine bağlı olarak il içi yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin başvuruları, Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak alınacak.
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ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek.
Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.
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ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırılacak eğitim kurumu müdürlüklerince mazerete esas belgeler üzerinde yer alan imza, onay, karekod, barkod vb. dâhil olmak üzere belgelerin tamamı okunaklı olacak şekilde başvuru sistemine yüklenecek.
Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun bir örneğini göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracak. Uygun olmayan başvuruları ise gerekçesiyle birlikte reddedecek.
Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.
MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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MAZERET DURUMLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
B.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşi;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşinin görev yaptığı ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
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B.2. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
B.2.1. Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı ilçede tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
• Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir durum bildirir sağlık kurulu raporu,
• Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak ilçe genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair güncel tarihli belge,
• Sağlık kurulu raporu eş veya çocuk adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
• Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi,
• Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenilecektir.
B.2.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunanlar anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;
• Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir durum bildirir sağlık kurulu raporu,
Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi,
• Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenilecektir.
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B.3. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
• Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
• Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Annesi veya babasının engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, rapor sahibinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu ilçeye atanma isteğinde bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
• İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu (ÇÖZGER, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu vb.),
• Rapor eş veya çocuk adına düzenlenmişse rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
• Rapor anne veya baba adına düzenlenmiş ise rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi istenecektir.
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B.4. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin iş yeri değişikliği kararı verilenler ile mülki idare makamınca bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağı yönünde görüş bildirilenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklar hakkında;
• 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre mahkemelerce verilen iş yeri değişikliği kararı veya
• Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağına dair Kaymakamlık Oluru alınması gerekmektedir.
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B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
1. Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri ilçeye,
2. Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda sayılanlardan;
• 1 inci madde kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
• 2 inci madde kapsamında başvuranlardan terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği istenecektir.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
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ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama sonuçları, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak.
Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat ve ayrılma işlemleri, 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.