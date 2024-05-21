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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen il içi atama takvimi 2024: MEB Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Öğretmen il içi atama takvimi 2024: MEB Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Atama sonuçları için Mayıs ayı işaret edildi. Peki Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Öğretmen il içi atama takvimi 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:00
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına göre atama bekleyen binlerce öğretmen adayına müjde geldi. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme, aynı ilde görev yapan öğretmenlerin başka bir eğitim kurumuna atanmasını kapsıyor. Öğretmen atama takvimi MEB tarafından duyuruldu. Peki Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          ÖĞRETMENLERIN İL İÇİ VE İL DIŞI ISTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Buna göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları, 13 Mayıs Pazartesi başladı ve 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erdi.

          Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Listelerin ilgili valiliklerce sisteme girilmesi ve atama karanamelerinin oluşturulması işlemi 22-23 Mayıs günlerinde gerçekleşecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri de 14 Haziran 2024 tarihi itibarıyla olacak.

        • 3

          ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Atama sonuçları 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunulacak.

          İl içi isteğe bağlı yer değiştirme, aynı ilde görev yapan öğretmenlerin başka bir eğitim kurumuna atanmasını kapsar. Bu işleme başvurabilmek için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

          Kadrolu olarak görev yapıyor olmak

          En az üç yıl kıdeme sahip olmak

          Disiplin cezası almamış olmak

          Her iki tür yer değiştirme işleminde de başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılır.

          İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞIŞTİRME NASIL YAPILIR?

          İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede, öncelikle öğretmenlerin branş ve hizmet puanları dikkate alınır. Puanları eşit olan öğretmenler arasında ise aile birliği, sağlık mazereti ve engellilik gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

        • 4
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