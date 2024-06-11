Öğretmen il dışı atama sonuçları MEBBİS ekranında sorgula! 2024 MEB Öğretmen il dışı atama(yer değiştirme) başvuru sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen il dışı atama sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları 3-7 Haziran'da tamamlandı. Bulunduğu ilden farklı bir ilde görev almak isteyen öğretmenler MEB iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları için gözlerini MEBBİS ekranına çevirdi. Peki Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte MEB 2024 Öğretmen il dışı atama (yer değiştirme) tayin başvuru sonuçları sorgulama ekranı
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Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları son dakika açıklaması bekleniyor. Kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranında yer alacak. MEB Öğretmen atama sonuçları için 11 Haziran’I işaret etmişti. Peki Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Öğretmen il dışı atama(yer değiştirme) başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl dışı tayin başvurularının sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MEB İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU 2024
41 ADET TERCİH HAKKI BULUNACAK
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
Yer değiştirme işlemleri ise sonuçların açıklanmasının ardından hızla başlatılacak ve öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.
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İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
-Kadrolu olarak görev yapıyor olmak,
-En az üç yıl kıdeme sahip olmak,
-Disiplin cezası almamış olmak.
İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ (KONTENJAN) 2024
İsteğe bağlı tayin ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.
MEB İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZ
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