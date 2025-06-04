Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı! MEBBİS Öğretmen iller arası yer değiştirme sonuçları 2025 sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Merakla beklenen öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı. Başvuru yapan adaylar, MEBBİS veya e-Devlet üzerinden atandıkları il, ilçe ve okulları öğrenebilecek. Peki 2025 öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MEBBİS Öğretmen iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı (mebbis.meb.gov.tr)
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2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 2 Haziran’da tamamlandı. Atamalar ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 3 Haziran’da yapıldı. Akabinde ise öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran'da yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Öğretmen iller arası yer değiştirme sonucu sorgulama MEBBİS ve e-Devlet ekranı...
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ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Kılavuz doğrultusunda öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, sonuçları 3 Haziran 2025 tarihinde açıklandı.
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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Öğretmen il dışı atama sonuçları, MEBBİS veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran’dan itibaren yapabilecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
2. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden biri 3-4 Haziran 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunduktan sonra eşinin atandığı ile aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
3. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi halinde bu Duyuru kapsamında gerçekleşen atama işlemi öğretmenin görevden ayrılmamış olma şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunabilecektir. Atama kararnamesi iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir.
4. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan öğretmen atamasının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç aynı atama döneminde ayrıldığı il’e mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.
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5. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
6. Eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri onay/ret işlemlerini başvurunun yapıldığı gün veya izleyen gün içinde tamamlayacaklardır. Son gün yapılan başvuruların onay/ret işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.
7. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
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İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025
İlişik Kesme: 27 Haziran 2025
E Bölümü 3’üncü Madde Kapsamında Atama İptali Başvuru
Başlangıç: 6 Ağustos 2025
Bitiş : 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00’a kadar)
Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi: 12 Ağustos 2025
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