Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri 2025: MEB Öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman başlıyor?
2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri 2025 belli oldu. Geri sayım sürerken il dışı atama başvurularının başlayacağı tarih ve başvuru şartları binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 Öğretmen il dışı atama süreci ile ilgili tüm detaylar...
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2025 yılı öğretmenlerin il dışı atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Buna göre; Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri takvimde belirtilen tarihte başlayacak olup başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Peki, öğretmen il dışı atama başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte 2025 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme süreci ile ilgili tüm detaylar...
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2025 ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.’’
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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.
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2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
1. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.
3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
4. Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi yapılmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
5. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 1 Eylül 2025 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının bulunduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 1 Eylül 2025 tarihine kadar sona ereceğini beyan edenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
7. 2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında atananlar ile 2025 Yılı Özel Program ve Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmeler kapsamında atananlar/görevlendirilenler bu Duyuru kapsamında başvuru yapamayacaklardır.
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8. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
9. Öğretmenlerden herhangi bir atama işlemine bağlı olarak adlarına düzenlenmiş ve sonuçlandırılmamış kararnamesi olanlar başvuruda bulunamayacaktır ancak bunlardan özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken il/ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine atananlara, yönetici olarak görev yapmakta iken yeniden yöneticiliğe görevlendirmesi yapılmayanlara başvuru hakkı verilecektir.
10. İhtiyaç ve norm kadro fazlası olması nedeniyle isteğe bağlı veya resen ataması yapılanlar atandığı eğitim kurumunda göreve başlamaları halinde başvuruda bulunabilecektir.
11. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
12. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenlerin başvuruları ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
13. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.
14. Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu müdürlüklerinden belgeye dayalı olarak bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir.
15. Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il’e değiştirilen öğretmenlerin bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. Ancak soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, burada görevlerine başladıkları tarihten itibaren başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 3 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına personel.meb.gov.tr adresinden erişebilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.
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