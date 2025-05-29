Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru ekranı 2025: MEB Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır?
2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Duyuruya göre, Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, il dışı tayin başvuru şartları neler? İşte, 2025 Öğretmen il dışı atama başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...
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2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Bağlı Yer Değiştirme Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Takvime göre, başvurular 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 2 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Başvurular MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Atamalar ise 3 Haziran 2025'te gerçekleşecek. Belirtilen günün gelmesiyle beraber öğretmen il dışı atama başvuru ekranı ve şartları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte sürece ilişkin detaylar...
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ÖĞRETMEN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Duyuruya göre, öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 2 Haziran Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.
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2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.
Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi yapılmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.
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ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
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ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 3 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına personel.meb.gov.tr adresinden erişebilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.
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