Öğrencilerin Saraçhane yürüyüşüne polis izin vermedi
Beyazıt Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yapan öğrencilerin Saraçhane'ye yürüyüşü polis tarafından izin verilmedi
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto eylemlerinin öncülerinden olan üniversite öğrencileri, bugün Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.
Basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra Saraçhane'ye yürümek istedi. Ancak polis ekipleri, öğrencilerin yürüyüşüne izin vermedi.
DAĞILMA UYARISI
Polis, öğrencilere basın açıklamasının ardından dağılması yönünde uyarı yaptı.
Polisler, saat 17.50 itibarıyla "Yürümenize izin verilmeyecektir. Yapmak istediğiniz yürüyüşe müsaade edilmeyecektir. Dağılmak isteyen gruplara koridor yapıp dağılmalarına izin verilecektir" duyurusu yaptı.
Açılan koridorun ardından öğrencilerin küçük gruplar halinde alandan ayrılmasına müsaade edildi.