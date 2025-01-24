İstanbul'da bu müzeler yarıyıl tatili boyunca öğrencilere ücretsiz! İşte ücretsiz olan müzeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceği müzeleri duyurdu. 18 yaş altı çocuklar için geçerli olan bu uygulama kapsamında, Miniatürk ve Panorama 1453 müzesinde çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Peki, bu tatilde hangi müzeler ücretsiz? İşte, İBB'nin yarıyıl tatili boyunca ücretsiz sunduğu müzelerin listesi…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarıyıl tatilinde 18 yaş altındaki çocuklar için bazı müzeleri ücretsiz olarak ziyarete açtı. Sadece T.C. vatandaşlarının faydalanabileceği bu uygulamadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodun ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli. Peki, tatil boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler hangileri?
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YARIYIL TATİLİNDE HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk ücretsiz bilet kampanyası ile 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor. T.C. vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor.
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MİNİATÜRK ETKİNLİK TAKVİMİ
21 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Kukla Gösterisi 16.00-17.00 Kuzucuk Yapım Atölyesi
22 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 16.00-17.00 Kum Boyama Atölyesi
23 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Masal Diyarı Burası 16.00-17.00 Kalem Süsü Tasarım Atölyesi
24 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Akrobasi Gösterisi 16.00-17.00 Kelebek Tasarım Atölyesi
25 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Zumba Kids 16.00-17.00 Nihale Yapım Atölyesi
26 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Jonglör Gösterisi 16.00-17.00 Çiçek Ekimi Atölyesi
27 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Kültür Muhafızları 16.00-17.00 Kilim Dokuma Atölyesi
28 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Kukla Gösterisi 16.00-17.00 Origami Atölyesi
29 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 16.00-17.00 Çerçeve Yapımı Atölyesi
30 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Masal Diyarı Burası 16.00-17.00 Balondan Figür Atölyesi
31 Ocak 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Akrobasi Gösterisi 16.00-17.00 Takı Tasarım Atölyesi
1 Şubat 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 İllüzyon Gösterisi 16.00-17.00 Bardak Altlığı Yapım Atölyesi
2 Şubat 2025 15.00-15.30 MC Show 15.30-16.00 Balon Katlama Sanatı 16.00-17.00 Kozalaktan Figür Tasarımı
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PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ ETKİNLİK TAKVİMİ
21 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Kukla Gösterisi 14.00-15.00 Çerçeve Yapım Atölyesi
22 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 14.00-15.00 Teyyare Yapımı Atölyesi
23 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Masal Diyarı Burası 14.00-15.00 Palyaço Tasarım Atölyesi
24 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Akrobasi Gösterisi 14.00-15.00 Maske Tasarım Atölyesi
25 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Zumba Kids 14.00-15.00 Kelebek Tasarım Atölyesi
26 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Jonglör Gösterisi 14.00-15.00 Bardak Altlığı Yapım Atölyesi
27 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Kültür Muhafızları 14.00-15.00 Çiçek Ekimi Atölyesi
28 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Kukla Gösterisi 14.00-15.00 Mandaldan Notluk Yapım Atölyesi
29 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Karagöz Hacivat Gölge Oyunu 14.00-15.00 Kalem Süsü Yapım Atölyesi
30 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Masal Diyarı Burası 14.00-15.00 Takı Tasarım Atölyesi
31 Ocak 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Akrobasi Gösterisi 14.00-15.00 Kozalaktan Melek Tasarım Atölyesi
1 Şubat 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 İllüzyon Gösterisi 14.00-15.00 Kirpi Yapım Atölyesi
2 Şubat 2025 13.00-13.30 Animasyon ve Yarışmalar 13.30-14.00 Balon Katlama Sanatı 14.00-15.00 Korkuluk Tasarım Atölyesi