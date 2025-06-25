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        Öğrencilere ilham olan yarışma

        "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nda 14 ilden çok sayıda öğrenci yeteneklerini sergilemiş, çocuklar ve gençler ufuklarını açan yarışmayla yeni bir dünya ile tanışmıştı. O yarışmada dereceye giren öğrenciler için İstanbul'a gezi düzenlendi. Habertürk'ten Buse Deviren Uludağ'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 25.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:10
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        Öğrencilere ilham olan yarışma
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        Hayrettin Atmaca Vakfı tarafından üçüncü kez düzenlenen Ağrı'nın Zirvesi Teknoloji Yarışması'nda bu yıl da ödüller sahiplerini bulmuştu.

        Yarışmada birinci olan öğrencilere 100, ikinciye 75 ve üçüncüye 50 bin lira para ödülü verildi. Dereceye giren öğrenciler için İstanbul'a gezi düzenlendi.

        Yani, katıldıkları Ağrı'nın Zirvesi'nde Teknoloji Yarışması, onların hem ufuklarını hem de İstanbul'un yolunu açmış oldu. Öğrencilerin çoğu, hayatlarında ilk kez İstanbul'u gezme fırsatı yakaladı.

        “UNUTAMAYACAKLARI BİR TECRÜBE OLDU”

        İstanbul gezisi sırasında konuşan Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, “Daha çok maddi ödülümüz vardı ama çocuklar için o yaşta çok bir anlam ifade etmediğini fark edince biz ödüllerimize İstanbul gezilerini de ekledik ve bu onlar için hakikaten çok keyifli bir anı ve hayatları boyunca unutmayacakları bir tecrübe oldu” dedi.

        “ÖNÜMÜZDEKİ YIL İL SAYISI ARTACAK”

        Adem Atmaca, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan öğrencilerin, önümüzdeki yıl da yarışmaya katılabileceklerini duyurdu. Dördüncü kez yarışmanın düzenleneceğini söyleyen Atmaca, “Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki illerimizi de ekleyeceğiz. Eğer nasipse 29 ile çıkıyoruz. bir 15 ilimiz daha eklenecek." ifadelerini kullandı.

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