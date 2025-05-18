Öğrenci ve öğretmenler için "Su Verimliliği Eğitim Setleri" hazırlandı

Öğrenci ve öğretmenler için "Su Verimliliği Eğitim Setleri" hazırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, suyun verimli kullanımı ve iklim değişikliği etkileriyle mücadele amacıyla, hayata geçirilen "Su Verimliliği Seferberliği" programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Su Verimliliği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol çerçevesinde su verimliliği eğitim materyallerinin hazırlanması, gerekli eğitimlerin il koordinatörleri aracılığıyla tüm okullarda sürdürülmesi amaçlandı.

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Söz konusu çalışmalardan biri olarak Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce modellenen "Su Gönüllüsü Gençler Sahada" programı oluşturularak ülke geneline yaygınlaştırılması ve bir dizi sosyal, kültürel ve atölye çalışmalarının hayata geçirilmesi hedeflendi.

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Bu kapsamda, 81 il milli eğitim müdürlüklerince "Su Verimliliği Eğiticilerinin Eğitimi Programı"nda koordinatör öğretmenler, yöneticiler ve bin 200 eğiticinin katılımıyla çevrim içi eğitimler yapıldı.

Programda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için hazırlanan "Su Verimliliği Eğitim Setleri" tanıtıldı.

Öğrencilerin suyu bilinçli kullanmalarını sağlayıp gelecekte sürdürülebilir bir yaşam anlayışının gelişimine katkıda bulunacak eğitim setlerinin içeriği, her yaş grubuna hitap edecek şekilde eğlenceli oyunlarla ve etkinliklerle desteklendi. Su verimliliği eğitimlerinin standartlaştırılması ve bir sistematik içinde sürdürülebilirliği sağlanarak zincir etkisi ile kısa sürede geniş öğrenci kitlelerine ulaşılması, yaklaşık 1 milyon öğretmen ve 20 milyon öğrenci kitlesinin su verimliliğinde toplumsal dönüşüme katkısı amaçlandı.