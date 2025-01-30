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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ognjen Mimovic Fenerbahçe için geliyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Ognjen Mimovic Fenerbahçe için geliyor!

        Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın sağ beki Ognjen Mimovic'le anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini sürdürmek için 31 Ocak Cuma (yarın) günü İstanbul'a gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:31
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        F.Bahçe'ye imza için geliyor!
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        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

        Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki sağ bek, tranfer görüşmelerini sürdürmek için 31 Ocak Cuma (yarın) günü İstanbul'a gelecek.

        HOCASI TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Young Boys maçı sonrası Kızılyıldız'ın teknik direktörü Vladan Milojevic, oyuncusunun F.Bahçe'ye gideceğini duyurmuştu.

        "ZAFERLE AYRILIYORUM"

        Yine aynı mücadele sonrası transferiyle ilgili konuşan 20 yaşındaki sağ bek ise, "Galibiyet, veda etmek için kesinlikle güzel yol. Kolay değil ama hiç değilse bir zaferle ayrılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu sezon takımı adına 19 maça çıkan Mimovic, 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

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