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        Haberler Gündem Güncel "Oğlunum" dedi! 1 milyon 200 bin lira dolandırdı | Son dakika haberleri

        "Oğlunum" dedi! 1 milyon 200 bin lira dolandırdı

        Bursa'da 71 yaşındaki Sevim Y., kendisini tanımadığı numaradan arayıp 'oğlu' olduğuna inandıran iki kişi tarafından dolandırıldı. Şüpheliler yaşlı kadının 1 milyon 200 bin lirasını alırken, dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın şikayetçi oldu. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:55
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        "Oğlunum" yalanıyla dolandırdılar!
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 28 Aralık'ta meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 71 yaşındaki Sevim Y., kendisini arayan ve oğlu olduğunu iddia eden iki şüpheli tarafından dolandırıldı.

        DHA'da yer alan habere göre Sevim Y., tanımadığı bir numaradan aranarak "Anne ben oğlun Suat'ım. Şarjım bittiği için seni arkadaşımın telefonundan arıyorum. Zor durumdayım. Sana bir kişiyi gönderiyorum. Evimizdeki tüm altın, döviz ve paraları ona ver" diyen kişiye inandı.

        1 MİLYON 200 BİN LİRA DOLANDIRILDI

        Sevim Y., telefonu kapattıktan sonra evine gelen Uğur E.'ye, evinde bulunan 1 milyon 200 bin lira tutarındaki 21 ince bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 2 bin dolar ve 30 bin TL'yi teslim etti. Bir süre sonra oğlunu cep telefonundan arayan Sevim Y., dolandırıldığını anladı.

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        Sevim Y.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Görüntülerden kimlikleri tespit edilen Uğur E. ile Hasan P., olaydan 2 gün sonra, yaşadıkları İstanbul'da yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda da 21 bilezik, 7 Ata altını, 43 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur E. ve Hasan P., sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi.

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        #Bursa
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