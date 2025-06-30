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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2025: 115. dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        ÖGG soruları ve cevapları PDF 2025: 115. Dönem ÖGG soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından tahmini olarak netlerini hesaplamak isteyen adaylar ''115. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Özel Güvenlik Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki, 2025 ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, PDF görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:12
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        • 1

          Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran Pazar günü uygulandı. Sınavın ardından netlerini hesaplamak isteyen adaylar 115. Özel Güvenlik Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için araştırmalara başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sınav soruları ve cevaplarının yayınlanmasının planlandığı tarih yer aldı. Peki, 115. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2025 ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        • 2

          115. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2025 Pazar günü düzenlendi.

          Belirlenen takvim doğrultusunda ÖGG soruları ve cevap anahları, 1 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

          Adaylar, yazılı sınav sorularına 2-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

          Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular' adresi üzerinden görüntülenebilecek.

          ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

          Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

          Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

          ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

          115. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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