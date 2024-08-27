ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2024: 110. Dönem EGM Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Kılavuza göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın soruları ve cevapları 27 Nisan Salı bugün erişime açılacak. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar ÖGG soruları ve cevapları için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları PDF indir ekranı.
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110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı için araştırmalar yoğunlaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav, geçtiğimiz hafta sonu binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Yayınlanan kılavuz doğrultusunda Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları bugün açıklanacak. Bu sebeple gözler son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, ÖGG soruları ve cevapları PDF indir ekranı…
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110. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tamamlandı.
110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), kılavuz doğrultusunda 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.
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ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kılavuza göre 110. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları, 27 Ağustos 2024 Salı günü yayınlanacak.
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
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ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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