Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 115.Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

        ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 115.Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

        EGM duyurularını yakından takip edenler ÖGG sonuçlarını bekliyor. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme sınavı 29 Haziran'da gerçekleşti. Özel Güvenlikçi adaylar sınavda 100 adet çoktan seçmeli sorudan sorumlu oldular. Adayların yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz tarihlerinde itiraz edebilecekleri biliniyor. Peki , ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 115.Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. ÖGG sonuçları sorgulaması “onlineislemler.egm.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile yapılacak. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 115.Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

        • 2

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme sınavı sonuçları 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

          Öte yandan Adayların yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz tarihlerinde itiraz edebilecekler.

          ÖZEL GÜVENLİK 115. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarını “onlineislemler.egm.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecek. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 21-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazlar, Halk Bankası şubelerine 350 TL ücret yatırıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri aracılığıyla ÖGNET sistemine kaydedilecek.

        • 3

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ

          Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

          Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa