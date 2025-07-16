ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 115.Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
EGM duyurularını yakından takip edenler ÖGG sonuçlarını bekliyor. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme sınavı 29 Haziran'da gerçekleşti. Özel Güvenlikçi adaylar sınavda 100 adet çoktan seçmeli sorudan sorumlu oldular. Adayların yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz tarihlerinde itiraz edebilecekleri biliniyor. Peki , ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 115.Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
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Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. ÖGG sonuçları sorgulaması “onlineislemler.egm.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile yapılacak. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 115.Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme sınavı sonuçları 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
Öte yandan Adayların yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz tarihlerinde itiraz edebilecekler.
ÖZEL GÜVENLİK 115. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını “onlineislemler.egm.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecek. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 21-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazlar, Halk Bankası şubelerine 350 TL ücret yatırıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri aracılığıyla ÖGNET sistemine kaydedilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.