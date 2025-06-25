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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115.dönem ÖGG sınavı saat kaçta, hangi tarihte?

        ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115.dönem ÖGG sınavı saat kaçta, hangi tarihte?

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 115. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlikçi olmak isteyen adaylara ÖGG sınavında 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Peki Özel Güvenlik 115.dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:02
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        • 1

          Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı Haziran’da uygulanacak. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

        • 2

          ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

          "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

        • 3

          ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

          Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

          Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

          Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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