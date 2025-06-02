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        Haberler Magazin Ödüller, sahiplerini buldu

        Ödüller, sahiplerini buldu

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, genç yetenekleri teşvik etmek ve yaratıcı hikâyelerin sinema dünyasına kazandırılması amacıyla ilk kez düzenlediği 'TOBB İGGK Kısa Film Senaryo Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 08:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 08:36
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        TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül gecesi AKM Yeşilçam Sinemasında yapıldı.

        Geceye Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in yanı sıra; yarışmanın jüri başkanlığını üstlenen Cemal Okan, TOBB İGGK İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, Ayça İnci, Nagihan Çakar, Ali Rıza Bayazıt, Ahmet Melik Sözcüer, TOBB ve İSO yetkilileri katıldı.

        BİROL GÜVEN: DERDİ OLANIN SİNEMASI OLUR

        "Derdi olanın sineması olur" diyen Birol Güven, gecede yaptığı konuşmada kısa filmlerin önemine vurgu yaparken bir sinemacının meslek hayatı boyunca kısa film çekebileceğini ve kısa filmlerin kendi ayakları üstünde tek başına duran sanat eserleri olduğunu söyledi.

        HASAN BÜNÜL: SENARYONUN GÜCÜNE İNANIYORUZ

        TOBB İGGK İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül ise "Yaşadığımız topraklarda güzel hikâyeler üretileceğine ve senaryonun gücüne inanıyoruz. Başlattığımız bu yarışmanın sinema sektörümüze bir katma değer sağlamasını ve sonraki yıllarda da büyüyerek devam etmesini diliyorum" dedi.

        Sunuculuğunu oyuncu Özlem Öçalmaz’ın üstlendiği gecede birincilik ödülünü 'Anne Babam Bana Kızacak mı?' adlı senaryosu ile Selin Aktaş, ikincilik ödülünü 'Seçim Günü' adlı senaryosu ile Deniz Cengiz, üçüncülük ödülünü ise 'Diren Sınırı' adlı senaryosu ile Berk Ali Çekmez aldı.

        Ünlü yapımcı ve jüri başkanı Cemal Okan, ilk üçe giren senaryo sahiplerinin film aşamasındaki post prodüksiyon süreçlerini kendilerinin üstlendiğini belirtti.

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