Odise Roshi Keçiörengücü'nde!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Roshi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Arnavut milli futbolcu Odise Roshi, son olarak Erzurumspor'da forma giymişti