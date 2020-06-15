Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, koronavirüs salgını nedeniyle gittiği ülkesi Sırbistan'dan bugün İstanbul'a dönüyor. Sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Sırp çalıştırıcının yönetimle masaya oturarak bu konuyu netleştirmesi bekleniyor. Kritik görüşemede yeni sezon bütçesi de ele alınacak.

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