MEB duyurdu: 13-17 Kasım online öğretmen seminerlerine nasıl giriş yapılır?
Öğretmen seminer programı araştırmaları MEB duyurusu sonrasında yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı mesleki çalışmalara yönelik Öğretmen Bilişim Ağı'ndan yaptığı yeni duyuruda, 13-17 Kasım tarihlerinde uygulanacak seminerlerin programını detaylı olarak açıkladı. İşte 2023 ÖBA Öğretmen seminer programı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanlığı 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek öğretmen seminerleri programını açıkladı. Duyuru sonrasında güncel program takvimi merak konusu oldu. MEB'in yayımladığı 2023 yılı Kasım dönemi mesleki çalışmalar konulu yazıda yapılacak sunumlara da yer verildi. Peki, 13-17 Kasım online öğretmen seminerlerine nasıl giriş yapılır? İşte öğretmetmen semineri giriş ekranı...
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MEB DUYURDU
ÖBA üzerinden yapılan açıklamada Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Kasım 2023 Mesleki Çalışmaları, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir. "MEB Birim Amirlerinin Öğretmen Bilgilendirme Semineri" eğitiminin tamamlanmış olması için içerikte 6(altı) videonun tamamının izlenmesi gerekmektedir.
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MEB ÖĞRETMEN SEMİNERİ PROGRAMI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı 13-17 Kasım tarihleri arasında uygulanacak öğretmen seminerleri programını duyurdu. Öğretmen seminerleri 13 Kasım Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak. Seminerler Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü devam edecek.
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNDE HANGİ SUNUMLAR YAPILACAK?
MEB’in yayımladığı 2023 yılı Kasım dönemi mesleki çalışmalar konulu yazıda yapılacak sunumlarda yer aldı.
Buna göre Haftalık ders çizelgesi ve çoklu dil modeli, Eğitimde psikolojik hizmet, Ortaöğretim Politikaları, Yazılı ve uygulamalı sınavlar, Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalkınmada Rolü, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, E-Yaygın Kapsamında Yürütülen Çalışmalar, MEB Personel Politikaları, Öğretmenlere Yönelik Hizmetler, Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi, Okul Temelli Mesleki Gelişim konulu sunumlar olacak.
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÖBA’DA MI?
Öğretmenler 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek öğretmen seminerlerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılım sağlayacak. MEB’in yaptığı açıklamada "Söz konusu canlı sunumlar dışında tüm öğretmenlerimiz/okul kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmaları değerlendirmek ve sonrasında yapılacak çalışmaları planlamak için mesleki eğitim faaliyetleri sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.