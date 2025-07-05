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        Haberler Dünyadan Oasis grubu 16 yıl sonra aynı sahnede el ele

        Oasis grubu 16 yıl sonra aynı sahnede el ele

        'Wanderwall' gibi pek çok şarkısıyla hafızalara kazınan 1990'lı yılların ünlü rock grubu Oasis, 16 yıl sonra ilk konserini verdi. Grubun kurucuları Noel ve Liam Gallagher kardeşler, küslüklerinin sona erdiğini sahneye el ele çıkarak gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:13
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        16 yıl sonra aynı sahnede el ele
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        1990'lı yıllara damga vuran İngiliz rock grubu Oasis, 16 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Liam ve Noel Gallagher kardeşler, uzun zamandır beklenen yeniden birleşme turnesinin ilk gecesinde hayranlarını gözyaşlarına boğdu. Grubun kurucuları Noel ve Liam Gallagher, sonunda Galler'in başkenti Cardiff'in Principality Stadyumu'ndaki sahnede beklenen buluşmayı gerçekleştirdi.

        75 binden fazla seyirci, 58 yaşındaki Noel ve 52 yaşındaki Liam Gallagher'in 16 yıl sonra ilk kez birlikte sahneye çıktığı tarihi ana tanıklık etti.

        Bir zamanlar birbirleriyle kavgalı olan Gallagher kardeşler, gösteriyi başlatmak için el ele sahneye çıktıklarında yıllardır süren çekişmelerinin tamamen geride kaldığını gösterdiler.

        Oasis, tarihi konserde 'Some Might Way', 'Morning Glory' ve beklendiği üzere 'Wonderwall' gibi hit şarkılarını seslendirdi.

        Stadyumu dolduran binlerce Oasis hayranı, Oasis'in konserini gözyaşları içinde seyretti. Bilet alamayanlar da stadyumun dışına doluşarak, konseri dışarıdan dinledi.

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        #Oasis
        #konser

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