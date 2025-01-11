O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kim?
Tv8 ekranında yayınlanan O Ses Türkiye başlama tarihi belli oldu. Ünlü konukların sahne aldığı ve jüri üyelerinin eğlenceli anlara imza attığı programın jüri üyeleri de açıklandı. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kim, kadroda kimler var?
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O Ses Türkiye 2025 yeni sezon başlıyor. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola'nın jüri üyeliğinde gerçekleşen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimler sahnede şarkılarını seslendirdi. Peki, 2025 O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kim?
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O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin 25 Ocak 2025’te izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Program en son 2022 yılında yayınlanmış ve şampiyonluk ipini Hasan Koçak göğüslemişti.
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O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?
O Ses Türkiye'nin yayın tarihinin belli olmasıyla jüri üyeleri de netlik kazandı. Böylelikle 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak programın jüri kadrosu şu şekilde;
Beyazıt Öztürk
Melike Şahin
Hadise
Gökhan Özoğuz
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