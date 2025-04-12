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        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye bu akşam var mı, yok mu, neden yok? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı

        O Ses Türkiye bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

        Her hafta cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 12 Nisan Cumartesi yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri arasında; Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin yarışmacılarının yeteneklerini değerlendirerek kendi kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabeti içine giriyor. Bu akşam TV 8 yayın akışında Survivor'un yer alması, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok?" sorularını gündeme getirdi. İşte TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:45
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        • 1

          O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması, O Ses Türkiye bu akşam yok mu, sorusunu beraberinde getirdi. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her hafta cumartesi günleri izleyici ile buluşuyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte O Ses Türkiye'nin yayınlanacağı tarihe ilişkin detaylar...

        • 2

          O SES TÜRKİYE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU?

          O Ses Türkiye yeni bölümü 12 Nisan Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam O Ses Türkiye yerine, Survivor 2025 All Star yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.

        • 3

          Yarışmanın yeni bölümünün neden ekrana gelmeyeceğine dair henüz kanal yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi.

        • 4

          TV8 YAYIN AKIŞI 12 NİSAN

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Gazete Magazin

          03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

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