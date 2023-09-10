Ebrar Karakurt, dün kazanılan şampiyonluğun ardından seramonide İstiklal Marşı söylenirken göz yaşlarına hakim olamamıştı. Filenin Sultanları'nın gururlarından biri olan yetenekli voleybolcu Karakurt, son olarak Temmuz ayında galibiyet sonrası yaptığı göndermeli paylaşımıyla gündem oldu.