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        Haberler Magazin O paylaşımı çok konuşulmuştu! Ebrar Karakurt'un gönderisi gündemden düşmüyor!

        O paylaşımı çok konuşulmuştu! Ebrar Karakurt'un gönderisi yine gündem oldu!

        Filenin Sultanları, dün akşam 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmış oldu. Şampiyonluk sonrası Ebrar Karakurt'un Temmuz ayında yaptığı paylaşım yine gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:05
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        • 1

          Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyonluk unvanını aldı. Altın madalyanın sahibi olan takımımızın başarılı sporcularından Ebrar Karakurt, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.

        • 2

          Sosyal medyada kendisine gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, İtalya maçı sonrası verdiği poz ile adından söz ettirmişti.

        • 3

          Ebrar Karakurt, dün kazanılan şampiyonluğun ardından seramonide İstiklal Marşı söylenirken göz yaşlarına hakim olamamıştı. Filenin Sultanları'nın gururlarından biri olan yetenekli voleybolcu Karakurt, son olarak Temmuz ayında galibiyet sonrası yaptığı göndermeli paylaşımıyla gündem oldu.

        • 4

          Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" şeklinde bir gönderi yayınlamıştı.

        • 5

          İşte Ebrar Karakurt'un gündem olan o paylaşımı...

        • 6

          Yarı finalde İtalya karşısında en kritik yerde takımı ayakta tutan Ebrar Karakurt Sırbistan ile gerçekleşen final maçında da 13 sayı aldı.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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