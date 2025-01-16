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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'O da Bir Şey Mi' Roterdam Film Festivali'nde

        'O da Bir Şey Mi'nin afişi yayınlandı

        Pelin Esmer'in yazıp yönettiği son filmi 'O DA BİR ŞEY Mİ', dünya prömiyerini 1 Şubat Cumartesi günü 54. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Timuçin Esen ve Merve Asya Özgür'ün başrollerini paylaştığı filmin festival afişi yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 00:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:06
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        'O da Bir Şey Mi'nin afişi yayınlandı
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        ‘Koleksiyoncu’, ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’, ‘Gözetleme Kulesi’, ‘İşe Yarar Bir Şey’ ve ‘Kraliçe Lear’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in yeni filmi ‘O DA BİR ŞEY Mİ’ dünya prömiyerini 54. Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nde yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirecek. 1 Şubat Cumartesi günü festivalin Harbour bölümünde ilk kez sinemaseverlerle buluşacak filmin Budak Akalın tarafından tasarlanan afişi paylaşıldı.

        Senaryosunu Pelin Esmer’in kaleme aldığı ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor. Başrollerini Timuçin Esen ve ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Merve Asya Özgür’ün paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu, Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.

        Dilde Mahalli (Rosa Film), Pelin Esmer (sinefilm) ve Kerem Çatay’ın (Ay Yapım) yapımcılığını üstlendiği ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, Türkiye- Bulgaristan- Romanya ortak yapımı olarak gerçekleştirildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve Eurimages ortak yapım desteği alan filmin tüm çekimleri Söke ve İstanbul’da tamamlandı.

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        #Pelin Esmer
        #Timuçin Esen
        #Rotterdam Uluslararası Film Festivali
        #afiş
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