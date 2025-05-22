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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı! | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!

        Bursa'da, kahvehanede oturan 53 yaşındaki Ümit Tunç, 75 yaşındaki Mustafa K.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tunç hayatını kaybetti. Olay anında onlarca kişinin panik yaşadığı sırada cinayete sırtını dönüp çayını içen amca kameraya yansıdı. Katil zanlısının ifadesinde, "Paramı çaldığı için aramızda husumet vardı. Bu yüzden kendisini vurdum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:14
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        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
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        Bursa'da olay, Gemlik ilçe sahilinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ümit Tunç (53), kahvehanede oturduğu sırada içeriye giren Mustafa K. (75) tabancayla ateş açtı.

        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        DHA ve AA'daki habere göre saldırgan, kahvehanede yaşanan panik ve korkudan yararlanarak olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ümit Tunç, Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI: HUSUMETİMİZ VARDI

        Ekiplerce yakalanan Mustafa K.'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde, "Paramı çaldığı için aramızda husumet vardı. Bu yüzden kendisini vurdum" dediği öğrenildi.

        CİNAYETE BAKMADI ÇAYINI İÇTİ

        Yaşanan olay anı kameraya yansırken, kahvehanedekilerin 7 el ateşlenen silah sesiyle yaşadığı panik anlarında, bir kişinin yerinden kıpırdamayıp çayını içmeye devam etmesi dikkat çekti.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
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